ОДНА ЗАДАЧА ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧУ ТАБЛИЦЕЙ U t S И ПОСЛЕДУЮЩИМ РЕШЕНИЕМ УРАВНЕНИЯ. ЗАДАЧА ВО ВЛОЖЕНИИ СПАМ БУДЕТ УДАЛЕН!!!
Алгебра
ОДНА ЗАДАЧА ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧУ ТАБЛИЦЕЙ U t S И ПОСЛЕДУЮЩИМ РЕШЕНИЕМ УРАВНЕНИЯ. ЗАДАЧА ВО ВЛОЖЕНИИ СПАМ БУДЕТ УДАЛЕН!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
U T S 1 X-3 км\ч 108/(X-3) <-- 108 км ] 3 ч 2 X км\ч 108/X <-- 108км 108 108 ------ - ------ = 3 x-3 x 108x-108(x-3)=3x(x-3) 108x-108x+324=3x`2 -9x 3x`2 - 9x - 324=0 D= 9`2-4*3*(-324)= 3969 -----> 63 x1=(9-63)/6=-1,5<0 x2=(9+63)/6=12 Ответ: 12 км/ч
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