ОДНА ЗАДАЧА ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧУ ТАБЛИЦЕЙ U t S И ПОСЛЕДУЮЩИМ РЕШЕНИЕМ УРАВНЕНИЯ. ЗАДАЧА ВО ВЛОЖЕНИИ СПАМ БУДЕТ УДАЛЕН!!!

Алгебра
ОДНА ЗАДАЧА ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧУ ТАБЛИЦЕЙ U t S И ПОСЛЕДУЮЩИМ РЕШЕНИЕМ УРАВНЕНИЯ. ЗАДАЧА ВО ВЛОЖЕНИИ СПАМ БУДЕТ УДАЛЕН!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
      U                 T                                          S  1     X-3 км\ч          108/(X-3) <--                108 км                                                    ] 3 ч  2     X   км\ч             108/X     <--                   108км 108            108 ------     -    ------   = 3 x-3                x 108x-108(x-3)=3x(x-3) 108x-108x+324=3x`2 -9x 3x`2   -   9x  -  324=0 D= 9`2-4*3*(-324)= 3969 -----> 63 x1=(9-63)/6=-1,5<0 x2=(9+63)/6=12 Ответ: 12 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Откланяясь или отклоняясь
Ответить
Биология
Почему пресмыкающиеся выкидывают язык
Ответить
Русский язык
Составьте словосочетания из данных существительных и числительных, используя фо??мы разных падежей. человек, ребенок, один, два, три, четыре. д...
Ответить
Математика
Какую часть составляет от 1км :1 м
Ответить
Обществознание
Как вы думаете почему православные христиане чтят дом и семью
Ответить