Как вы думаете почему православные христиане чтят дом и семью
Обществознание
Как вы думаете почему православные христиане чтят дом и семью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В те времена люди были добрыми ,искренними , всё у них было окуратно , Свою семью они любили больше всех !! Уважали ,делали что смогли заботились трудились , Может этот дом они построили для своей любящей семьи !! на свой труд .!!! В нынешнее время люди стали не уважать свои семьи , чаще спорят со своими членами семьи , грубят !!! но лучше не спорить ! и сказать извени !!! не разрушайте семьи а на оборот берегите
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