Как вы думаете почему православные христиане чтят дом и семью

Гость: Гость:

В те времена люди были добрыми ,искренними , всё у них было окуратно , Свою семью они любили больше всех !! Уважали ,делали что смогли заботились трудились , Может этот дом они построили для своей любящей семьи !! на свой труд .!!! В нынешнее время люди стали не уважать свои семьи , чаще спорят со своими членами семьи , грубят !!! но лучше не спорить ! и сказать извени !!! не разрушайте семьи а на оборот берегите