Сколько гласных и сколько согласных в русском алфавите?
Русский язык
Сколько гласных и сколько согласных в русском алфавите?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В русском языке 10 гласных букв (а, у, о, ы, и, э, я, ю, ё, е) и 21 согласная буква (б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ). Звонкими являются следующие буквы: б, в, г, д, ж, з, й, л, м, н, р. Глухие буквы: к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ
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