Прилагательные для характеристики снега в разные месяцы года
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Прилагательные для характеристики снега в разные месяцы года
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Алмазный белый блестящий голубеющий голубой жёлтый звездчатый гнилой бездонный ватный дряблый жидкий затверделый зыбкий колкий нетронутый льдистый обильный сыпучий ноздреватый осевший хрусткий хрустящий
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