540:(17-x)=60 Сложное уравнение. Ребят помогите решить! Пожалуйста! Умоляю! Помогите с у??авнением

Математика
540:(17-x)=60 Сложное уравнение. Ребят помогите решить! Пожалуйста! Умоляю! Помогите с у??авнением
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
540:60=9. 17-9=8 x=8
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