Выполните умножение 0,00203*118 и округлите ответ до тысячных

Математика
Выполните умножение 0,00203*118 и округлите ответ до тысячных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.00203*118=0.23954 = 239.54
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