Помогите с химией! Составьте формулы солей, которые образуются при реакции: а) ??оляной кислотой с алюминием б) серной кислоты с марганцем Заранее спасибо)

Химия
Помогите с химией! Составьте формулы солей, которые образуются при реакции: а) ??оляной кислотой с алюминием б) серной кислоты с марганцем Заранее спасибо)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)6HCl+2Al=2AlCl3+3H2 б)H2SO4+2Mn=Mn2SO4+H2
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