Помогите с химией! Составьте формулы солей, которые образуются при реакции: а) ??оляной кислотой с алюминием б) серной кислоты с марганцем Заранее спасибо)

Химия

Помогите с химией! Составьте формулы солей, которые образуются при реакции: а) ??оляной кислотой с алюминием б) серной кислоты с марганцем Заранее спасибо)

Автор: Гость