ДАЮ 50 БАЛЛОВ❤️ Помогите, написать как вы понимаете, эту цитату:" Только поэты и ж??нщины умеют обращаться с деньгами, как деньги того заслуживают"

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ДАЮ 50 БАЛЛОВ❤️ Помогите, написать как вы понимаете, эту цитату:" Только поэты и ж??нщины умеют обращаться с деньгами, как деньги того заслуживают"
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Гость:
Они их безрассудно тратят
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