ДАЮ 50 БАЛЛОВ❤️ Помогите, написать как вы понимаете, эту цитату:" Только поэты и ж??нщины умеют обращаться с деньгами, как деньги того заслуживают"
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ДАЮ 50 БАЛЛОВ❤️ Помогите, написать как вы понимаете, эту цитату:" Только поэты и ж??нщины умеют обращаться с деньгами, как деньги того заслуживают"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они их безрассудно тратят
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После того как на молочный завод отправили 750 л молока осталось ещё 3 бидона с моло??ом по 30 л в каждом.сколько литров молока было сначала.