На маленький сковородке помещается 4 котлеть, а на большой-на 6 котлет больше. скол??ко всего котлет можно пожарить на обеих сковородках за один раз? как надо писать формолу задача
Математика
На маленький сковородке помещается 4 котлеть, а на большой-на 6 котлет больше. скол??ко всего котлет можно пожарить на обеих сковородках за один раз? как надо писать формолу задача
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4+6=10 — котлет на большой 2)10+4=14 — котлет на двух Ответ: на обеих сковородках 14 катлет а на большую помещается 10 котлет.
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