На маленький сковородке помещается 4 котлеть, а на большой-на 6 котлет больше. скол??ко всего котлет можно пожарить на обеих сковородках за один раз? как надо писать формолу задача

Математика

На маленький сковородке помещается 4 котлеть, а на большой-на 6 котлет больше. скол??ко всего котлет можно пожарить на обеих сковородках за один раз? как надо писать формолу задача

Автор: Гость