Помогите пожалуйста, очень надо Каков КПД электрочайника, в котором при I=4 A и U=120 B нагрелось 720 г воды от 20° до кипения за 15 минут.

Физика

Помогите пожалуйста, очень надо Каков КПД электрочайника, в котором при I=4 A и U=120 B нагрелось 720 г воды от 20° до кипения за 15 минут.

Автор: Гость