Помогите пожалуйста, очень надо Каков КПД электрочайника, в котором при I=4 A и U=120 B нагрелось 720 г воды от 20° до кипения за 15 минут.
Физика
Помогите пожалуйста, очень надо Каков КПД электрочайника, в котором при I=4 A и U=120 B нагрелось 720 г воды от 20° до кипения за 15 минут.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A = UIt = 4*120*900= 432000дж Q = cm *дельта t= 4200 *0.72* 80 = 241920дж КПД = Q/A * 100% = 56% Ответ: 56%
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