СРОЧНО решите уравнение. ((3²)²·2^6):6³
Алгебра
СРОЧНО решите уравнение. ((3²)²·2^6):6³
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3^4* 2^6) / (3^3*2^3)=3*2^3=24
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