Сумма нечетных чисел от а до н
Информатика
Сумма нечетных чисел от а до н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var a,b,i,c:integer; Begin write('Введите числа a и b (a<=b) '); readln(a,b); if a>b then write('Повторите ввод') else Begin for i:= a to b do if (i mod 2) = 1 then Begin Write(i,' '); c:=c+i; End; Writeln; if c = 0 then write('Нечётных чисел в этом диапазоне нет') else write('Сумма этих чисел равна ',c); End; End.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
На маленький сковородке помещается 4 котлеть, а на большой-на 6 котлет больше. скол??ко всего котлет можно пожарить на обеих сковородках за один ра...
Физика
Помогите пожалуйста, очень надо Каков КПД электрочайника, в котором при I=4 A и U=120 B нагрелось 720 г воды от 20° до кипения за 15 минут.