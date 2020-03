Сумма нечетных чисел от а до н

Гость: Гость:

Var a,b,i,c:integer; Begin write('Введите числа a и b (a<=b) '); readln(a,b); if a>b then write('Повторите ввод') else Begin for i:= a to b do if (i mod 2) = 1 then Begin Write(i,' '); c:=c+i; End; Writeln; if c = 0 then write('Нечётных чисел в этом диапазоне нет') else write('Сумма этих чисел равна ',c); End; End.