Помогите!!! Дан массив А размера N. Найти максимальный элемент из его элементов с ??етными номерами: А2,А4,А6…. Спецификация обязательна

Ну сам код достаточно простой: //PascalABC.NET (версия 3.1, сборка 1196 от 09.03.2016) begin var n := ReadInteger('Размер массива:'); var a := ArrRandom(n, -50, 50); println(a); var min := a[0]; for var i := 0 to n - 1 do if (i mod 2 = 0) and (a[i] < min) then min := a[i]; Println('Минимальное на четных номерах =', min); end. Ну а "Спецификация", как я понял список всех элементов массива выводятся процедурой println(a)