Разделите в столбик а)310,4:64 г)45,78:84 б)324,1:35 д)38,7:100 в)2,128:38 е)57,93:1000
Математика
Разделите в столбик а)310,4:64 г)45,78:84 б)324,1:35 д)38,7:100 в)2,128:38 е)57,93:1000
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Держи, деление в столбик
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