Найдите значения функции y = { (1) -2x+4, если x gt; 0; (2) 0,1x-5, если xlt;0 соответствующие аргументам: 1) 3; 2) 0,001; 3) 0; 4) -8.
Алгебра
Найдите значения функции y = { (1) -2x+4, если x gt; 0; (2) 0,1x-5, если xlt;0 соответствующие аргументам: 1) 3; 2) 0,001; 3) 0; 4) -8.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну ты проверяй вот пример У = 2 Х = 3 2 = - 6 + 4 2 = -1 Это не подходит 3 = 0,002 + 4 и это 4 = 0 + 4 4 = 4 Правильно 0 : 4
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