Составьте словосочетания из данных существительных и числительных, используя фо??мы разных падежей. человек, ребенок, один, два, три, четыре. девочка, школьница, пять, семь, восемь, девять. мальчик, ученик одиннадцать, двена...

Русский язык
Составьте словосочетания из данных существительных и числительных, используя фо??мы разных падежей. человек, ребенок, один, два, три, четыре. девочка, школьница, пять, семь, восемь, девять. мальчик, ученик одиннадцать, двенадцать, пятнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. ПОЖАЛУЙСТА СРОЧНО!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один человек/ребёнок, два человека/ребёнка, три человека/ребёнка, четыре человека/ребёнка.
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