Помогите, срочно! Нужен текст на тему (ЗДОРОВЬЕ). На английском!

На английском языкеПеревод на русский язык A Healthy LifestyleЗдоровый образ жизни I consider that man’s health depends on his mode of life. To prevent the diseases it’s necessary to keep some simple regulations: to go in for sports, to eat carefully, to take a rest and to walk frequently in the open air. I’m fifteen years old and the last three years I do my morning exercises. It inspirits and gives strength to me for a whole day. I add dousing with cold water in winter. I think that conditioning to the cold is the main method for preserving my health. My favourite winter sports are cross-country skiing and skating. I prefer to run in the park and play tennis in summer. I go to the swimming pool twice a week the whole year round. Swimming increases the respiratory system. I also try to observe a day regimen. Every day I go to bed and get up at approximately the same time. I give special attention to meals. I don’t eat fatty and high-calorie foods and I don’t drink heavily gas-cut beverages. At my time of life some peers smoke and drink alcohol but I think that it’s dangerous for a human organism and sooner or later it will be injurious to our health. I think that everybody must begin to take care of his health in his youth because it’s easier to take care of our health than to recover it.Я считаю, что здоровье человека зависит от его образа жизни. Для того чтобы не болеть, нужно соблюдать несколько простых правил: заниматься спортом, правильно питаться, полноценно отдыхать и чаще бывать на свежем воздухе. Мне 15 лет, и из них 3 последних года я делаю по утрам зарядку. Это придаёт мне бодрости и сил на весь день. Зимой я добавляю обливание холодной водой. Считаю закаливание самым главным способом сохранения здоровья. Мои любимые зимние виды спорта это бег на лыжах и катание на коньках. Летом я предпочитаю бегать в парке и играть в большой теннис. Круглый год я посещаю бассейн два раза в неделю. Плаванье укрепляет дыхательную систему. Также я стараюсь соблюдать режим. Я ложусь и встаю в одно и то же время каждый день. Особое внимание я уделяю питанию. Я не ем жирную и высококалорийную пищу, и не пью сильно газированных напитков. В моём возрасте некоторые сверстники уже курят и употребляют алкогольные напитки, но я считаю, что это разрушительно для организма и если не сейчас, то в будущем обязательно скажется на здоровье. Мне кажется, что каждый человек должен начинать заботиться о своём здоровье в молодости, так как уберечь здоровье проще, чем вернуть его.