Помогите, срочно нужно!!! 40 БАЛЛОВ!! 1. Енисей, Обь, Печора относятся к рекам с : а) весенним половодьем; б) половодьем в тёплую часть года; в) паводочным режимом; г) равномерным стоком в течении года. 2. Верны ли утвержде...

География
Помогите, срочно нужно!!! 40 БАЛЛОВ!! 1. Енисей, Обь, Печора относятся к рекам с : а) весенним половодьем; б) половодьем в тёплую часть года; в) паводочным режимом; г) равномерным стоком в течении года. 2. Верны ли утверждения. А) Озёра Южных районов имеют солоноватую воду. Б) Термальные подземные воды сосредоточены только на Камчатке. В) Большая часть рек в России имеют снеговое питание. Г) Горные ледники распространены на Алтае, Камчатке, Кавказе. Д) В сутки человек использует 300-400 литров воды.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
наверное 1)Г2)Аточно незнаю

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