Помогите срочно нужно) охарактеризуйте основные направления Александра 3 во внут??енней политики. и сравнить её с внутриполитическим развитием страны при Александре 2..))

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Александр 3. Годы правления: 1881-1894. Прозвище - Миротворец. При нем не была войн. Он издал Манифест об укреплении самодержавия. Император усилил власть тайной полиции, восстановил строгую цензуру и ссылал "бунтовщиков" на каторгу в Сибирь( участников восстания декабристов 14 декабря 1825 г.).Также проводил кампанию русификации. Император настаивал на одном языке - русском, и на одной церкви - Русской православной. Но такая политика ослабляла российское многонациональное государство. Александр 2 . Годы правления: 1855 - 1881. Прозвище - Освободитель. Он не был ни реформатором, ни консерватором. Он проводил различные реформы в разных сферах. Среди реформ: отмена крепостного права (19 февраля 1861г.), реформа местного управления (1864 г., 1870г. - городская земская реформа), судебная реформа (1864г.),военная реформа (1874 г.), реформы в образовании. Эти реформы имели положительный характер. Они создавали в стране условия для развития буржуазно-капиталистических отношений.