Сейчас 20ч 20мин. На сколько часов и минут оставшаяся часть суток меньше прошедшей? Ответ: 1)24ч-20ч20мин=3ч40мин 2)20ч20мин-3ч40мин=16ч40 мин Ответ:на 16 ч 40 мин оставшаяся часть суток меньше прошедшей
Математика
Сейчас 20ч 20мин. На сколько часов и минут оставшаяся часть суток меньше прошедшей? Ответ: 1)24ч-20ч20мин=3ч40мин 2)20ч20мин-3ч40мин=16ч40 мин Ответ:на 16 ч 40 мин оставшаяся часть суток меньше прошедшей
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