Найди имена! Пример: принисите коФЕ ДЯде. Где лежат бигуди мамы? Я акварельными красками рисую радугу. Прошу разрешить поставить на этом окне две рамы. Что было раньше на месте понорамы? Зашёл баран на поле гороха и остон...
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Найди имена! Пример: принисите коФЕ ДЯде. Где лежат бигуди мамы? Я акварельными красками рисую радугу. Прошу разрешить поставить на этом окне две рамы. Что было раньше на месте понорамы? Зашёл баран на поле гороха и остонавилс! ПОМАГИТЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БигуДИ МАмы, рисуЮ РАдугу, дВЕ РАмы, барАН НА поле. Что было раньше на месте понорамы я пока не нашёл имени.
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