Найди имена! Пример: принисите коФЕ ДЯде. Где лежат бигуди мамы? Я акварельными красками рисую радугу. Прошу разрешить поставить на этом окне две рамы. Что было раньше на месте понорамы? Зашёл баран на поле гороха и остон...

Русский язык
Найди имена! Пример: принисите коФЕ ДЯде. Где лежат бигуди мамы? Я акварельными красками рисую радугу. Прошу разрешить поставить на этом окне две рамы. Что было раньше на месте понорамы? Зашёл баран на поле гороха и остонавилс! ПОМАГИТЕ!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
БигуДИ МАмы, рисуЮ РАдугу, дВЕ РАмы, барАН НА поле. Что было раньше на месте понорамы я пока не нашёл имени.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проверочное слово воздушные шары
Ответить
Русский язык
Морфологический разбор ИХ КТО-ТО
Ответить
Английский язык
Find some interesting information about an animal you like.
Ответить
Математика
Сумма двух чисел равна 12 причём одно из них в 2 раза больше другого. Какие это число? Вычисли в уме и проверь.
Ответить
Українська мова
Выпыши слова из суффиксами подиляючи их на склады Туманний,Ранний,холод,холодний,тихесенько,слоник язик
Ответить