Найди имена! Пример: принисите коФЕ ДЯде. Где лежат бигуди мамы? Я акварельными красками рисую радугу. Прошу разрешить поставить на этом окне две рамы. Что было раньше на месте понорамы? Зашёл баран на поле гороха и остон...

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Найди имена! Пример: принисите коФЕ ДЯде. Где лежат бигуди мамы? Я акварельными красками рисую радугу. Прошу разрешить поставить на этом окне две рамы. Что было раньше на месте понорамы? Зашёл баран на поле гороха и остонавилс! ПОМАГИТЕ!

Автор: Гость