Сумма двух чисел равна 12 причём одно из них в 2 раза больше другого. Какие это число? Вычисли в уме и проверь.

Математика

Сумма двух чисел равна 12 причём одно из них в 2 раза больше другого. Какие это число? Вычисли в уме и проверь.

Автор: Гость