Сумма двух чисел равна 12 причём одно из них в 2 раза больше другого. Какие это число? Вычисли в уме и проверь.

Математика
Сумма двух чисел равна 12 причём одно из них в 2 раза больше другого. Какие это число? Вычисли в уме и проверь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 и 8 4*2=8 8+4=12 в уме конечно
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