Выпыши слова из суффиксами подиляючи их на склады Туманний,Ранний,холод,холодний,тихесенько,слоник язик

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Выпыши слова из суффиксами подиляючи их на склады Туманний,Ранний,холод,холодний,тихесенько,слоник язик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Туманний  --- ту-ман-ний (суфікс -н-) ранній --- ран -ній (суфікс -н-) холодний --- хо-лод-ний (суфікс -н-) тихесенько --- ти-хе-сень-ко (суфікс -сеньк-) слоник --- сло-ник  (суфікс -ик-)
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