Морфологический разбор ИХ КТО-ТО

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Морфологический разбор ИХ КТО-ТО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Их - местоимение 1. Нф. - он, она, оно, они 2. Пост. призн. - личное мест. - существительное Непост. призн. - во множественном числе, в родительном падеже. 3. В предложении является дополнением. Кто-то - местоимение. 1. Нф. - кто-то 2. Пост. призн.- неопред. Непост. призн. - в им. п., рода нет, числа нет. 3. В предложении является подлежащим. /Вроде так.
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