Морфологический разбор ИХ КТО-ТО

Гость: Гость:

Их - местоимение 1. Нф. - он, она, оно, они 2. Пост. призн. - личное мест. - существительное Непост. призн. - во множественном числе, в родительном падеже. 3. В предложении является дополнением. Кто-то - местоимение. 1. Нф. - кто-то 2. Пост. призн.- неопред. Непост. призн. - в им. п., рода нет, числа нет. 3. В предложении является подлежащим. /Вроде так.