Помогите срочно плиз 1 дес.тыс. 3ед. тыс.4 дес.=
Математика
Помогите срочно плиз 1 дес.тыс. 3ед. тыс.4 дес.=
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Гость:
10 000 + 3 000 + 40 = 13 040
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