Помогите срочно по геометрии!

Геометрия
Помогите срочно по геометрии!
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Автор: Гость
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Гость:
Сюда кидаю,на ту страницу не прикрепляет
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