Помогите срочно! 1) lg(7x-x^2)=1 2)log1/3(4x+x^2)=-1
Алгебра
Помогите срочно! 1) lg(7x-x^2)=1 2)log1/3(4x+x^2)=-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7x-x^2=10 одз : 7x-x^2>0 x^2-7x+10=0 x=5 x=2 2)4x+x^2=3 x^2+4x-3=0 x=-2+sqrt (7) x=-2-sqrt (7)
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