Объяснение слова на английском языке ( an astronaut )
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Объяснение слова на английском языке ( an astronaut )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Астронавт или космонавт
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