В изогнутую стеклянную трубку в одно колено на¬лит спирт, в другое - вода. Одинаково ли давление жидкости в сосудах на уровне MN?

Физика

В изогнутую стеклянную трубку в одно колено на¬лит спирт, в другое - вода. Одинаково ли давление жидкости в сосудах на уровне MN?

Автор: Гость