В изогнутую стеклянную трубку в одно колено на¬лит спирт, в другое - вода. Одинаково ли давление жидкости в сосудах на уровне MN?
Физика
В изогнутую стеклянную трубку в одно колено на¬лит спирт, в другое - вода. Одинаково ли давление жидкости в сосудах на уровне MN?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, не одинаково......
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить во такую задачу. Ира прошла 15км за3ч,а Петя ---16кмза 3ч. У кого из ребят скорость больше и на сколько.
Русский язык