Помогите срочно пожалуйста. Вычислите молярную массу алюминия Al²O³. Рассчитайте массовую долю каждого химического элемента в процентах.
Химия
Помогите срочно пожалуйста. Вычислите молярную массу алюминия Al²O³. Рассчитайте массовую долю каждого химического элемента в процентах.
Ответ(ы):
Гость:
M(Al2O3)= 27*2+16*3=102г/моль W(Al)= m(al)/mAl2O3= (27*2/102)*100%=53%, тогда W(O)= 100-53=47%
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