Кратко охарактеризуйте других героев повести. " Записки маленькой гимнастки".
Литература
Кратко охарактеризуйте других героев повести. " Записки маленькой гимнастки".
Ответ(ы):
Гость:
Кузены:злые,бессовестные,жадные.Бавария:злая,не любила Лену,хитрая.
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