Кратко охарактеризуйте других героев повести. " Записки маленькой гимнастки".

Литература
Кратко охарактеризуйте других героев повести. " Записки маленькой гимнастки".
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Кузены:злые,бессовестные,жадные.Бавария:злая,не любила Лену,хитрая.
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