Бабушка испекла несколько бисквитных пирожных. третью часть пирожных она украсила орехами. половину оставшихся пирожных украсила фруктами и на остальные 15 пирожных положила взбитые сливки. сколько всего пирожных испекла бабушка?

Математика
Бабушка испекла несколько бисквитных пирожных. третью часть пирожных она украсила орехами. половину оставшихся пирожных украсила фруктами и на остальные 15 пирожных положила взбитые сливки. сколько всего пирожных испекла бабушка?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1/3 + половина от оставшихся 2/3 тоже 1/3 последняя 1/3 ровна 15 значит каждая 1/3 ровна 15  15*3=45 пирожков
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