Бабушка испекла несколько бисквитных пирожных. третью часть пирожных она украсила орехами. половину оставшихся пирожных украсила фруктами и на остальные 15 пирожных положила взбитые сливки. сколько всего пирожных испекла бабушка?

Математика

Бабушка испекла несколько бисквитных пирожных. третью часть пирожных она украсила орехами. половину оставшихся пирожных украсила фруктами и на остальные 15 пирожных положила взбитые сливки. сколько всего пирожных испекла бабушка?

Автор: Гость