На ветке сирени 35 цветков, у каждого из которых по 4 или 5 лепестков. Всего лепестко?? 153. Сколько цветов с 5 лепестками?
Математика
На ветке сирени 35 цветков, у каждого из которых по 4 или 5 лепестков. Всего лепестко?? 153. Сколько цветов с 5 лепестками?
Ответ(ы):
Гость:
35*4=140 Вроде бы так
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