На ветке сирени 35 цветков, у каждого из которых по 4 или 5 лепестков. Всего лепестко?? 153. Сколько цветов с 5 лепестками?

Математика

На ветке сирени 35 цветков, у каждого из которых по 4 или 5 лепестков. Всего лепестко?? 153. Сколько цветов с 5 лепестками?

Автор: Гость