Помогите пожалуйста быстреее помогите

Математика
Помогите пожалуйста быстреее помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)    (х/2 + у/3) * 6 = (4/2 - 1/3) * 6 = 12 - 2 = 10 2) (х/4 - у/12) * 12 = (- 2/4 - 3/12) * 12 = - 6 - 3 = - 9 3) (2х/3 + у/5) * 3 = (2/3 + 2/5) * 3 = (10/15 + 6/15) * 3 = (16/15) * 3 = 16/5 = 3 1/5 4) (5х/6 - 3у/8) * 4 = (30/6 - 6/8) * 4 = 20 - 3 = 17
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