Сочинение на тему мир в котором я хочу жить

Гость: Гость:

Ну начни с того, что мир в котором ты сейчас живёшь, он красивый, самый лучший, но хочешь жить в том, в котором нет заводов, которые убивают природу и жизнь человека, в котором нет плохих людей, Всегда будет только солнце, радость, и чистота! Как то так!