Сочинение на тему мир в котором я хочу жить

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Сочинение на тему мир в котором я хочу жить
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну начни с того, что мир в котором ты сейчас живёшь, он красивый, самый лучший, но хочешь жить в том, в котором нет заводов, которые убивают природу и жизнь человека, в котором нет плохих людей, Всегда будет только солнце, радость, и чистота! Как то так!
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