Помогите срочно,прошу! Горит или не горит? В атмосфере каких веществ может гореть сера? В качестве дополнительных условий, обеспечивающих протекание реакции, учитывайте только фактор температуры. Например,реакция, протекающа...

Химия
Помогите срочно,прошу! Горит или не горит? В атмосфере каких веществ может гореть сера? В качестве дополнительных условий, обеспечивающих протекание реакции, учитывайте только фактор температуры. Например,реакция, протекающая в присутствии катализатора (требующая фотохимического инициирования и т.д.), не удовлетворяет условиям задачи. Выберите все варианты: фтора азота водорода хлора кислорода йодоводорода йода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теории сера может гореть в атмосфере водорода из-за его сгораемости и сопротивлении
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