Помогите срочно,прошу! Горит или не горит? В атмосфере каких веществ может гореть сера? В качестве дополнительных условий, обеспечивающих протекание реакции, учитывайте только фактор температуры. Например,реакция, протекающа...

Химия

Помогите срочно,прошу! Горит или не горит? В атмосфере каких веществ может гореть сера? В качестве дополнительных условий, обеспечивающих протекание реакции, учитывайте только фактор температуры. Например,реакция, протекающая в присутствии катализатора (требующая фотохимического инициирования и т.д.), не удовлетворяет условиям задачи. Выберите все варианты: фтора азота водорода хлора кислорода йодоводорода йода

Автор: Гость