Помогите УМОЛЯЮ СРОЧНЯК НАДО!!!! Вычислите: P2O5, S, H2SO4, FES, CuO, Si, Cl2O7, A8, Fe2O3, Fn
Химия
Помогите УМОЛЯЮ СРОЧНЯК НАДО!!!! Вычислите: P2O5, S, H2SO4, FES, CuO, Si, Cl2O7, A8, Fe2O3, Fn
Ответ(ы) на вопрос:
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Молекулярка Mr(P2O5)=31*2+16*5=142г\моль м.доля ω(Р)=62\142=0,43=43% ω(O)=80\142=0,56=56% Mr(S)=32г\моль ω(S)=32\32=1% Mr(H2SO4)=1*2+32+16*4=200г\моль ω(Н)=2\200=0,01=1% ω(S)=32\200=0,16=16% ω(O)=64\200=0,32=32% Mr(FeS)=55+32=87г\моль ω(Fe)=55\87=0,63=63% ω(S)=32\87=0,36=36% Mr(CuO)=63+16=79г\моль ω(Cu)=63\79=0,79=79% ω(O)=16\79=0,20=20% Mr(Si)=28г\моль ω(Si)=28\28=1% Mr(Cl2O7)=35,5*2+16*7=609г\моль ω(Cl)=71\609=0,11=11% ω(O)=112\609=0,18=18% Mr(Fe2O3)=55*2+16*3=378г\моль ω(Fe)=110\378=0,29=29% ω(O)=48\378=0,12=12%
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