В словах закончена и окончена это однокоренные слова ???
Русский язык
В словах закончена и окончена это однокоренные слова ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, это однокоренные слова, так как у них корень КОН. Однокоренные слова - конец, окончен, закончен, приокончен и т. д.
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