Помогитеееееееееее Позяяяяяяяяяяя

Математика
Помогитеееееееееее Позяяяяяяяяяяя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(95-80)×3=45(км) 840:(720-300)=2(ч)
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