С делай к задаче рисунок.для освещения трех классов потребовалась 15 ламп,поровну ??ля каждого класса. Сколько ламп в каждом классе
Математика
С делай к задаче рисунок.для освещения трех классов потребовалась 15 ламп,поровну ??ля каждого класса. Сколько ламп в каждом классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 лампы легко же 15 / 3 = 5 и это уже начали писать эх....
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