С делай к задаче рисунок.для освещения трех классов потребовалась 15 ламп,поровну ??ля каждого класса. Сколько ламп в каждом классе

Математика

С делай к задаче рисунок.для освещения трех классов потребовалась 15 ламп,поровну ??ля каждого класса. Сколько ламп в каждом классе

Автор: Гость