Как выполнить лексический анализ слова гуманизм?

Русский язык
Как выполнить лексический анализ слова гуманизм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде бы, дать определение .  Гумани́зм (от лат. humanitas — человечность, humanus — человечный, homo — человек) — мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности; возникло как философское течение в эпоху Возрождения 
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