Какое значение для процесса распада Древнерусского государства имело соседство ??уси с половцами?
История
Какое значение для процесса распада Древнерусского государства имело соседство ??уси с половцами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То что Игорь напал на половецкие степи в 930 году , и проиграл , тем самым он показал , тючто русские слабые , и как утверждают имторики он открыл врата на русь , если его отец Ярослав закрыл врата на русь то он открыл , и половцы 50 лет грабили убивали жгли людей и деревни
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