У морских свинок ген мохнатой шерсти доминирует над геном гладкой.какие гамета в ??отомстве можно ожидать при скрешивании гомозиготной морской свинки с гомозиготной гладкошерстной
Биология
У морских свинок ген мохнатой шерсти доминирует над геном гладкой.какие гамета в ??отомстве можно ожидать при скрешивании гомозиготной морской свинки с гомозиготной гладкошерстной
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