Помогите срочно! Распределить слова по группам: 1) Приближение; 2) Неполнота; 3) Законченность; 4) Близость; 5) Качество; 6) Приставка пере-. Пр...открыть, пр...делать, пр...дорожный, пр...умный, пр...шить, пр...морье, пр...на...

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Помогите срочно! Распределить слова по группам: 1) Приближение; 2) Неполнота; 3) Законченность; 4) Близость; 5) Качество; 6) Приставка пере-. Пр...открыть, пр...делать, пр...дорожный, пр...умный, пр...шить, пр...морье, пр...накопить, пр...терпеть, пр...соединить, пр...бить, пр...скучный, пр...равный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) присоединить, прибить, приделать. 2)приоткрыть, принакопить,  3)пришить 4)придорожный, приморье 6)прескучный преумный  претерпеть 
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