Помогите с уравнением 422 номер
Математика
Помогите с уравнением 422 номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7m*4=252 7m=252:4 7m=63 m=63:7 m=9 2) 7n*11=154 7n=154:11 7n=14 n=14:7 n=2 3) 45:(3m)=3 3m=45:3 3m=15 m=15:3 m=5 4) 13n:24=26 13n=26*24 13n=624 n=624:13 n=48 5) 21m:18=7 21m=18*7 21m=126 m=126:21 m=6 6) 9n*13=351 9n = 351:13 9n=27 n=27:9 n=3
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