Просто сжать и всё (1)Утром в хрустальной вазе на столе Витя увидел огромный букет мимозы. (2)Цветы были такие жёлтые и свежие, как первый тёплый день! – (3)Это мне папа подарил, — сказала мама. — (4)Ведь сегодня Восьмое март...

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Просто сжать и всё (1)Утром в хрустальной вазе на столе Витя увидел огромный букет мимозы. (2)Цветы были такие жёлтые и свежие, как первый тёплый день! – (3)Это мне папа подарил, — сказала мама. — (4)Ведь сегодня Восьмое марта. (5)Действительно, сегодня Восьмое марта, а он совсем забыл об этом. (6)Он немедленно побежал к себе в комнату, схватил портфель, вытащил открытку, в которой было написано: «Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Восьмым марта и обещаю всегда тебя слушаться», и торжественно вручил её маме. (7)А когда он уже уходил в школу, мама вдруг предложила: – (8)Возьми несколько веточек мимозы и подари Лене Поповой. (9)Лена Попова была его соседкой по парте. – (10)Зачем? — хмуро спросил он. – (11)А затем, что сегодня Восьмое марта, и я уверена, что все ваши мальчики что-нибудь подарят девочкам. (12)Он взял три веточки мимозы и пошёл в школу. (13)По дороге ему казалось, что все на него оглядываются. (14)Но у самой школы ему повезло: он встретил Лену Попову. (15)Подбежав к ней, протянул мимозу. – (16)Это тебе. – (17)Мне? (18)Ой, как красиво! (19)Большое спасибо, Витя! (20)Она, казалось, готова была благодарить его ещё час, но он повернулся и убежал. (21)И на первой перемене оказалось, что никто из мальчиков в их классе ничего не подарил девочкам. (22)Ни один. (23)Только перед Леной Поповой лежали нежные веточки мимозы. – (24)Откуда у тебя цветы? — спросила учительница. – (25)Это мне Витя подарил, — спокойно сказала Лена. (26)Все сразу зашушукались, посмотрев на Витю, а Витя низко опустил голову. (27)А на перемене, когда Витя как ни в чём не бывало подошёл к ребятам, хотя уже чувствовал недоброе, Валерка стал кривляться, глядя на него. – (28)А вот и жених пришёл! (29)Здоро во, юный жених! (30)Ребята засмеялись. (31)А тут проходили мимо старшеклассники, и все на него смотрели и спрашивали, чей он жених. (32)Еле досидев до конца уроков, он, как только прозвенел звонок, со всех ног бросился домой, чтобы там, дома, сорвать свою досаду и обиду. (33)Когда мама открыла ему дверь, он закричал: – (34)Это ты, это ты виновата, это всё из-за тебя! (35)Витя вбежал в комнату, схватил веточки мимозы и бросил их на пол. — (36)Ненавижу эти цветы, ненавижу! (37)Он стал топтать ветки мимозы ногами, и жёлтые нежные цветочки лопались и умирали под грубой подмёткой его ботинок. (38)А Лена Попова несла домой три нежные веточки мимозы в мокрой тряпочке, чтобы они не завяли. (39)Она несла их впереди себя, и ей казалось, что в них отражается солнце, что они такие красивые, такие особенные...

Автор: Гость