Какому азимуту соответствует направление на юз

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Азимут — это угол, отсчитанный по ходу движения часовой стрелки между направлениями на север и на ориентир. Азимут измеряется в градусах от 0° до 360°. Если за исходное направление принимается географический меридиан, азимут называется истинным; если за исходное направление принимается магнитный меридиан, азимут называется магнитным. направление азимут в градусах север 0° или 360° северо-восток 45° восток 90° юго-восток 135° юг 180° юго-запад 225° запад 270° северо-запад 315