Какому азимуту соответствует направление на юз

География
Какому азимуту соответствует направление на юз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азимут — это угол, отсчитанный по ходу движения часовой стрелки между направлениями на север и на ориентир. Азимут измеряется в градусах от 0° до 360°. Если за исходное направление принимается географический меридиан, азимут называется истинным; если за исходное направление принимается магнитный меридиан, азимут называется магнитным. направление азимут в градусах север 0° или 360° северо-восток 45° восток 90° юго-восток 135° юг 180° юго-запад 225° запад 270° северо-запад 315
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Персидский царь, по древней легенде, решивший завоевать саков
Ответить
Математика
Корень 6-x=корень 2+3х
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста с номером 2, английский язык
Ответить
Физика
Почему запах духов распространяется по комнате
Ответить
Русский язык
1 задание даю 30 баллов нужно СРОЧНО!!!
Ответить