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Корень 6-x=корень 2+3х
Математика
Корень 6-x=корень 2+3х
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-х=2+3х -х-3х=2-6 -4х= - 4 х= - 4 : (- 4) х=1
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