Упростите выражение 1) 24×(×+2)+6(5×-2) при ×=1; 2) 4 (15×+8)+3(6×-5) при×=4 (помогите болел пропус??ил тему)СПАСИБОООО

Математика
Упростите выражение 1) 24×(×+2)+6(5×-2) при ×=1; 2) 4 (15×+8)+3(6×-5) при×=4 (помогите болел пропус??ил тему)СПАСИБОООО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 241(1+2)+6(51-2) 2)(154+8)+3(64-5)
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