Помогите написать сочинение на тему:как я провёл лето
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Помогите написать сочинение на тему:как я провёл лето
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Леом ябыл у тёти с своими кузенами у них была свадьба нам было весело невеста была очень крамива вечером мы выходили на улицу сидели на лавочке ели семески потом я готовился к школу
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